In hundert Jahr`n ist alles weg?

Auch wenn wir momentan die frühlingshaften Temperaturen genießen, für viele Menschen bedeutet das unentwegtes Niesen. Nein – ernsthaft. So warm Mitte Februar – wer hätte das für möglich gehalten?Ehrlich gesagt weiß ich nicht so recht, ob ich mich über das Vorfrühlingswetter freuen soll. So angenehm sich das auch anfühlt, irgendwie nehme ich da auch ein unwohles Gefühl in mir wahr.Sind dies wirklich die deutlichen Anzeichen für einen Klimawandel, für einen hausgemachten? Der berühmte Astrophysiker Stephan Hawkings (verstorben 14. März 2018) soll vor Jahren schon analysiert haben – in hundert Jahren ist ein Leben auf der Erde kaum noch möglich.Und so, wie es aussieht, haben die meisten Insekten jetzt schon das Handtuch geworfen, gefolgt von den wenigen Bienen, die uns geblieben -oder anders gesagt- uns erhalten geblieben sind.Wie wichtig die Bestäubung von Pflanzen und für die Umwelt ist, sollte eigentlich jedem klar sein. Von daher säe auch in diesem Jahr wieder jede Menge Blumensamen in den Vorgarten ein. Müssen ja nicht die teuren sein – Aldi bietet den ertrag-bringenden Samen jedes Jahr in großen Dosen an.Wenn ich auch die Welt vor dem Untergehen nicht bewahren kann, ich tue was ich kann. Über den „gedeckten Tisch“ werden sich die Insekten freu´n – und ich hoffe, ich gehe mit gutem Beispiel voran.Also dann .. lasst uns säen und erstaunt sein .. und schaut Euch die wunderbare Blumenvielfalt an.