Wissenswertes zum Mittelstrahl

Das kennt sicherlich jede-r, oder? Wer noch nie Urin abgeben musste, hat vermutlich Pipi genommen. Hihi .. sollte nur ein Scherz sein.Nein – im Ernst. Warum nimmt man eigentlich den Mittelstrahlurin? Folgendermaßen - es soll verhindert werden, dass Keime die Urinprobe verfälschen. Keime am Harnröhrenausgang beim Mann – Keime am äußeren Schambereich bei der Frau sind damit gemeint.Für eine Urinprobe reichen in der Regel 10-25 ml aus. Geeignet sind sterile Gefäße , wie zum Beispiel Urinbecher (erhältlich in der Apotheke). Man kann aber auch ein verschließbares Gläschen verwenden. Ein Glas, mit eingelegten grünen Pfeffer diente schon mal bei mir als Urinbehälter. Selbstverständlich hatte vorher die Pfefferkörner entnommen , samt Flüssigkeit.Die Urinprobe sollte nun so schnell wie möglich die Arztpraxis erreichen. Sollte allerdings die Übergabe an das Personal nicht schnellstmöglich erfolgen, muss die Probe kühl gelagert sein. Am besten im Kühlschrank.Hinweise auf Krankheiten (Harnsystem) können relativ schnell erkannt werden, aber auch eine Stoffwechselerkrankung wie Diabetes bleibt nicht unentdeckt.Von daher, lieber einmal Pipi mehr machen als sich um die Gesundheit Sorgen machen.