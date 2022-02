Wir Sonnenanbeterinnen

Hallo Mädels



Habt ihr auch die Winterbräune satt??

Es ist an Zeit, dass wieder etwas Farbe ins Spiel kommt, beziehungsweise ins Gesicht.Der Kosmetik-Markt hat da so einiges zu bieten, aber muss man wirklich so tief in die Tasche greifen, wenn man etwas „nachhelfen“ will?Was macht ihr eigentlich, um schnell knackig gebräunt ohne angebraten auszusehen?Legt ihr euch auf die Sonnenbank? Hm .. ehrlich gesagt ist das nicht so mein Ding – vor den Dingern oder besser gesagt Monstern habe ich Riesen-Respekt, womit ich Schiss meine.Es ist schon ein paar Jahre her, als ich mich während eines Wellness-Wochenendes dazu hatte „überreden“ lassen. Schrecklich, einfach nur furchtbar. Gerade mal fünf Minuten konnte ich das aushalten. Egal .. nie nie wieder.Bräune hin, Bräune her - mein ´frisches` Aussehen erreiche ich mit einem dezenten Tages-Make-up. Dafür trage ich zuerst eine leichte Grundierung auf. Eine zarte, leicht verwischte Linie ziehe ich mit einem Kajal-Stift unter den unteren Wimpernrand. Zu meinen blauen Augen gefällt mir da am besten die Farbe „Aubergine“. Den oberen Wimpernrand betone ich nur bis zur Hälfte .. also nicht bis in den inneren Augenwinkel - das würde die Augen kleiner erscheinen lassen. Mit einem Augenbrauenstift, der auf keinen Fall zu dunkel sein darf, wird hauchdünn die Braue „korrigiert“. Zum Schluss noch ein wenig roséfarbenes Rouge auf die Wangenknochen .. mit einem großen Pinsel abpudern (fixieren), passenden Lippenstift oder Gloss .. und fertig. So einfach und schnell geht das. Für den Abend darf das Augen-Make-up ein bisschen "großzüger" ausfallen. Ihr wisst schon .. "sexy eys" ,-)Um aber nochmal auf die Winter- vielmehr Sommerbräune zurückzukommen. Es gibt da einen ganz einfachen Trick, wie man im Frühjahr schnell an eine natürlich aussehende Bräune gelangt.Täglich ein großes Glas Möhrensaft getrunken (jetzt direkt damit beginnen), dem man einen Schuss sehr gutes Olivenöl hinzufügt - und dann die Sonnenstrahlen machen lassen.Ihr werdet staunen, ich sag´s euch :-)))