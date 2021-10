Wer weiß Rat?

Am schlimmsten ist der Husten, vielmehr der Hustenreiz. Besonders in der Nacht.Mein armer Mann. Nicht nur, dass er neben mir schlecht schlafen kann, kann er das Husten nicht mehr hör´n - was ich gut verstehen kann.Und kaum, dass der wieder in den Schlaf gefunden hat, unterbricht er die nächtliche Stille mit grauenhaften Schnarchgeräuschen.Also – für Tipps, wie ich den trockenen Husten, diesen unerträglichen Hustenreiz in den Griff bekommen kann, wäre ich wirklich dankbar.Es ist nicht etwa so, dass ich vollkommen hilflos hier im Polter und Bademantel stehe beziehungsweise sitze (seit Tagen und viel am PC), ich weiß mir schon einigermaßen zu helfen.Von frischer Ingwerwurzel mit Zitrone bis Zistrosentee habe ich alles durch-probiert, aber so wirklich hilft mir das alles nicht.Für hilfreiche Tipps sage ich jetzt schon mal vielen vielen Dank!!!