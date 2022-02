Wenn ein Mann auf Dessous besteht ..

Hallo Mädels.Ein kleiner Schaufensterbummel kann auch bei miesem Wetter echt in Stimmung bringen.Schaut her - BH und Höschen im zarten "Grün" .. ist das nicht schöööööööön???Mein Mann war begeistert und meinte "Schau mal Schatz, lindgrün würde dir gut steh´n".Etwas weiter, vor dem Schaufenster des Juweliers konnte ich mich mehr begeistern und wies auf den umwerfend schönen Anhänger aus Aquamarin hin."Schatz Aquamarin zu lindgrün ......." . Hasi wusste natürlich sofort was ich mein´ und ging auch prompt darauf ein.Morgen werden also BH&Höschen zusammen mit dem Stein mein sein. Na, ihr wisst schon, wie ich das mein´ ,-)