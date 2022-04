Rote Lippen soll Mann küssen ...

Und was ist mit Deutschland? Wurden hier auch mehr Lippenstifte verkauft? Also ich könnte mir das gut vorstellen, dass die deutschen Frauen ebenso weiblich betont sind wie die Französinnen und sich auf die neuen Lippenstiftfarben gestürzt haben .. und stürzen.Ich auf jeden Fall. Ich habe direkt losgelegt und mir einen neuen Lippenstift zugelegt. Dazu ein Gloss - und selbstverständlich einen Lippenkonturenstift.Warum tragen wir eigentlich Lippenstift, werte Damen? Ich denke, der Hauptgrund für Lippenstift ist seine starke Symbol- und Anziehungskraft.Ich bevorzuge roten Lippenstift – finde „Rot“ attraktiv und bin mir sicher, dass roter Lippenstift Leidenschaft und Lebendigkeit vermittelt. Selbstverständlich habe ich es auch schon mal mit blasseren Farben versucht, aber rote Lippenfarbe steht mir einfach besser zu Gesicht.Außerdem – wie heißt es noch so schön? Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da … ,-)