Ölscheiche

Sonnenblumenöl ist knapp

Die Leute haben mal wieder gehamstert. Jetzt sitzen sie auf ihrem Pflanzen-Öl und freuen sich wie Bolle – oder besser gesagt, wie ein kleiner Scheich.Gerade erst als Papierkönig vom Thrönchen herabgestiegen, irgendwann ist ja auch mal die vorletzte Rolle Klopapier verbraucht, steigen sie auch schon auf den nächsten Thron. Diesmal allerdings als Öl-Scheich.Man, was soll das Leute? Glaubt ihr wirklich, dass hamstern eine Lösung ist? Hamstern im Übermaß setzt die Lieferketten unter Druck, was zur Folge hat, dass die gesamte Lieferlogistik aus dem Tritt gerät. Und nebenbei – wie wäre es dann mit Solidarität? Ihr wisst doch wie das geht.Ja, richtig – Sonnenblumenöl wird knapp. Der Krieg in der Ukraine spielt da ganz klar eine Rolle, aber auch andere Faktoren kommen dazu. Ernteausfälle in Nordamerika, Probleme mit Lieferketten wegen Corona. Und jetzt kommt ihr und kauft die Regale leer, die vorher, also vor dem „24.Februar“ schon knapp gefüllt waren.Wenn ich daran erinnern dürfte – es gibt auch noch Alternativen zum Öl. Butter, Margarine, Schweineschmalz ..Wer noch einenVorschlag hat, darf diesen hier gerne kundtun.