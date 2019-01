Liebe im Alter

Erst neulich habe ich in einer Zeitschrift gelesen – Sex ist im Alter ist gesund und kräftigt die Gesäß-Muskeln. Außerdem sollen, so stand´s geschrieben, Lust und Verlangen keine Frage des Alters sein, eher eine Frage der Stellung .. vielmehr Einstellung.- als junge Frau, mit zwanzig oder fünfundzwanzig, hatte ich eine total verdrehte Einstellung, was Sex im Alter angeht. Damals war ich tatsächlich im Glauben, dass man(n) mit vierzig alt ist und da nix mehr steht beziehungsweise geht. Sex mit sechzig – in meiner Vorstellung war das ein absolutes Unding. Aber wie im richtigen Leben, wurde ich von einem Besessenen, Quatsch, eines Besseren belehrt. Selbstverständlich kann man auch noch mit sechzig und darüber hinaus körperlich lieben. Mann muss sich halt nur hingezogen fühlen – zum anderen Geschlecht.Um aber nochmal auf den Punkt zu kommen. Sex wird im Leben immer eine Rolle spielen. Dass sich im Laufe der Zeit der Körper verändert, zusammen mit den Ansichten über körperliche Liebe, wird jeder bei sich irgendwann feststellen. Was man in jungen Jahren am eigenen Leib erfahren hat, mit Freunden und Freundinnen über Standhaftigkeit und Leistungsfähigkeit ausdiskutiert hat, steht im Alter überhaupt nicht zur Debatte. Der Druck nach überdurchschnittlicher Leistung ist beim Sex im Alter nicht mehr da.Die Liebe zum Partner steht dann im Mittelpunkt, sowie das Verlangen, ihn glücklich zu machen.