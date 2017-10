Hundekotbeutel / Wahnsinn oder macht das Sinn?

Eigentlich hatte ich mich schon damit abgefunden, so alle paar Meter einer sogenannten „Tretmine“ aus dem Weg zu gehen. Aber dass ich mich jetzt auch noch damit abzufinden habe, mit dem Anblick dieser Kotbeutel zu leben, das finde ich ehrlich gestanden nicht so toll. Zudem frage ich mich was das soll?Warum kackt Hundi .. ne, anders .. warum packt Hundemami oder -papi das Kacki in Plastik-Beutelchen, wenn der kleine oder große Liebling doch sicher die Möglichkeit hat, im Unterholz oder auf der Hunde-AA-Wiese sein Geschäft zu verrichten?Aber wie bereits oben erwähnt, ich habe keinen Hund – bin aber deshalb nicht mit Vorurteilen behaftet. Im Gegenteil. Ich lasse mich sehr gerne über den Sinn oder Unsinn (je nachdem) aufklären, warum dieser Hundebeutel im Gebüsch oder im Geäst (oft in Augenhöhe) landet, wo doch das geliebte Tier direkt dort, vor Ort, also im Gebüsch, unter dem Geäst sein Häufchen machen könnte.