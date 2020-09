Ablenkung im Straßenverkehr vermeiden meint Tanja Pfeffer von der Bochumer Polizeipressestelle soeben!

Bochum : Polizeipräsidium |



Kein Anruf ist es wert, Leben zu riskieren! Polizei

kontrolliert verstärkt zum Thema Ablenkung im Straßenverkehr







Stopp! Dieser kurze Blick kann Leben kosten. Zwei Sekunden kurz aufs Handy bedeuten bei 50 km/h 30 Meter Blindflug!

Der bekannte Signalton, das Vibrieren ... nur malm kurz gucken, wer es ist und um was es geht. Die Straße habe ich ja im Blick.Gleich vorweg: Kein Anruf, keine WhatsApp oder Instastory ist es wert, dass Siedafür Ihr Leben aufs Spiel setzen oder andere gefährden. Lassen Sie sich imStraßenverkehr nicht ablenken und retten Sie dadurch Leben.Die Polizei kontrolliert seit heute Morgen im Rahmen der europaweiten Aktion"Roadpol Safety Days" auch Fahrzeugführer in Bochum, Herne und Witten verstärktzum Thema Ablenkung im Straßenverkehr. Zahlen zu den Ergebnissen veröffentlichenwir nach Ende der heutigen Schwerpunktaktion.Warum machen wir darauf aufmerksam?Im Jahr 2019 hat die Polizei in Bochum, Herne und Witten über 3.000 Verstößewegen unzulässiger Nutzung von Mobiltelefonen festgestellt, eine Reihe vonVerkehrsunfällen standen auch in Zusammenhang mit Handy am Steuer. Für dienordrein-westfälische Polizei ist die Ablenkung durch mobile Geräte, wieSmartphone und Tablet, ein Schwerpunkt bei der Verkehrsunfallbekämpfung. Sieklärt nicht nur heute über die die Gefahren auf und ahndet konsequent Verstöße.Die europaweite Aktionswoche Roadpol Safety Days (16. bis 22. September) sollauf Unfalltote und Schwerverletzte im Straßenverkehr aufmerksam machen. Auch dasPolizeipräsidium Bochum beteiligt sich an der europaweiten Aktion.Jeden Tag sterben in Europa durchschnittlich 70 Menschen im Straßenverkehr. ImBereich des Polizeipräsidiums waren es 2019 zwei Menschen, im ersten Halbjahr2020 fünf Menschen. Ziel der Roadpol Safety Days ist es, die Zahl derVerkehrsunfalltoten bis 2050 auf Null zu reduzieren und alle Verkehrsteilnehmerzum Nachdenken zu bringen. Das Thema soll immer wieder in den Fokus rücken unddie Menschen dazu sensibilisieren, sich nicht ablenken zu lassen - egal ob imAuto, Lkw, auf dem Motorrad, dem Fahrrad, dem E-Scooter oder als Fußgänger.

Interessante Fakten:



twa die Hälfte aller Autofahrer nutzt das Mobiltelefon während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung. In der Altersgruppe der 30- 44-Jährigen sogar acht vonzehn. Im Durchschnitt verfasst jeder sechste Autofahrer während der FahrtTextnachrichten, jüngere Fahrer sogar noch häufiger. Jeder vierte bedient seinNavigationsgerät während der Fahrt. Dabei erhöhen solche Ablenkungen das RisikoVerhalten. So erhöhen Sie die Sicherheit auf unseren Straßen.

eines Unfalls erheblich. So ist zum Beispiel das Handy am Steuer genausogefährlich wie mit 0,8 Promille zu fahren.Dabei muss klar sein: Wer physisch, psychisch oder emotional abgelenkt ist,erhöhte die Wahrscheinlichkeit eines Verkehrsunfalls enorm. So zeigen Studien,dass zum Beispiel das Nutzen eines Smartphones während der Fahrt 164 Malhäufiger zu einem Unfall führt als ohne.Hinweise der PolizeiAblenkung und Unaufmerksamkeit sind eine große Gefahr. In knapp 80 Prozent derVerkehrsunfälle ist Unaufmerksamkeit mitverantwortlich. Übrigens: Die Polizeistellt mobile Geräte nach schweren Verkehrsunfällen sicher, wenn der Verdachtbesteht, dass der Fahrer dadurch abgelenkt gewesen sein könnte.Nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie die Tipps der Polizei für sicheresFahren, ohne Ablenkung:- Zeitdruck ist ein schlechter Mitfahrer. Fahren Sie frühzeitiglos und achten Sie darauf, dass Sie ihr Frühstück noch zuhauseessen. Zeitdruck verleitet dazu, während der Fahrt noch schnellein Brötchen zu essen oder auch Nachrichten zu senden oder zulesen.- Achtung Auffahrunfall: Stellen Sie Ihr Navis noch vor Abfahrtein - Sie sind beim Tippen während der Fahrt bedeutend längerabgelenkt als Sie vermuten.- Beide Hände fürs Fahren und der Blick auf die Straße: Tretenplötzliche und unvorhergesehene Situationen ein, können Siediese so besser beherrschen und Unfälle vermeiden.- Smartphone einfach klingeln lassen oder vor der Fahrt auflautlos stellen. Ein klingelndes Telefon erzeugt immer Stress!Halten Sie an geeigneter Stelle an und rufen Sie zurück.- Fahrer-Assistenzsysteme - informieren Sie sich über sinnvolleFahrhilfen und deren Wirkung.Denken Sie immer daran, jeder will heil zuhause ankommen! So geben wir alleunser Bestes für allzeit gute Fahrt.Jeder Unfall ist einer zu viel. Auch Sie können helfen, die Zahl der Unfälle zureduzieren: Verbreiten Sie unsere Botschaften und sprechen Sie mit IhrerFamilie, Ihren Freunden, Nachbarn und Arbeitskollegen.Machen Sie mit und schützen Sie sich und andere durch rücksichtsvolles