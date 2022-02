"Wer soll das denn glauben?"...

Wer soll das glauben? Washington warnt vor "falscher Flagge-Operation" Russlands in der Ukraine



18 Jan 2022 18:11 Uhr



Wieder einmal beschuldigt die US-Regierung Russland einer ruchlosen Handlung, für die es absolut keine Beweise gibt. Diesmal handelt es sich um einen sogenannten Einsatz unter falscher Flagge in der Ukraine.



Nach den Gesprächen der vergangenen Woche behauptete Washington, die Russische Föderation bereite einen Angriff unter falscher Flagge vor, der als Deckmantel für eine groß angelegte Bodeninvasion in der Ukraine dienen soll. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte dazu:



"Wir haben Informationen, die darauf hindeuten, dass Russland bereits eine Gruppe von Agenten in Stellung gebracht hat, um eine Operation unter falscher Flagge in der Ostukraine durchzuführen. Die Agenten sind in urbaner Kriegsführung und im Umgang mit Sprengstoff geschult, um Sabotageakte gegen Russlands eigene Stellvertreter durchzuführen."



Angesichts der miserablen Bilanz der US-Regierung in Sachen Ehrlichkeit sollte niemand mehr den Aussagen aus Washington Glauben schenken.

Das russische Dementi folgte prompt im Staatssender "Sputnik":Der Wahrheitsgehalt der US- amerikanischen Seite ist in der Tat auf den Prüfstand zu stellen. Gründe gibt es dafür genug. Zweifel waren also erlaubt. Bis zum vergangenen Sonntag. Denn da ließ eine erneute Meldung des russischen Staatsfernsehen aufhorchen:Der Chef der staatlichen Nachrichtenagentur Rossija Sewodnja, Dmitry Kiselyov, sprach in einer TV-Sendung am Sonntag (13.02.2022) davon, dass in der ostukrainischen Region Donbasswürden.Beweise für seine Behauptungen gibt es keine.Nach dieser Aussage des russischen Agenturchefs zeigte der Fernsehsender ein Interview mit einem prorussischen Separatistenkämpfer in Kampfmontur und Maschinengewehr im Anschlag, der in einem Schützenbunker steht. Dieser behauptet gegenüber dem filmenden Kamerateam, dass ukrainische Nationalisten gedroht hätten,sagt der Kämpfer. Man werde sich auf die Lauer legen und der ukrainische „Feind“ werde an ihnen nicht vorbeikommen.Na, was für ein Glück, dass es diese tapferen Kremlsöldner gibt...Diese Meldung von russischer Seite ist exakt das, wovor die Amerikaner gewarnt hatten. Interessant dabei: Die TV- Sendung wurde auf einem Kanal gesendet, der hauptsächlich in Russland geschaut wird und nicht international.Das Strickmuster russischer Propaganda ist seit der Krim- Annexion unverändert: Die böse Ukraine will Russen töten, aber das wird Russland natürlich verhindern und sein Volk schützen. Und zack: ist Militär unterwegs.2014 hat das noch funktioniert. 2022 nicht mehr. Putin hat sich in eine Sackgasse manövriert. Kleine Brötchen zu backen ist nicht Putins Ding. Mit Hurra ins Chaos laufen aber auch nicht.Die NATO könnte sein Dilemma lösen. Mit Angeboten zur gegenseitigen Abrüstung zum Beispiel. Und zu engeren Abstimmungen hinsichtlich beidseitiger Manövertätigkeiten. Für die NATO kein großes Problem, für Putin zumindest etwas, das zur Gesichtswahrung taugen kann- je nachdem, wie der Kreml es in Russland "verkauft".Einige spannende Tage stehen uns bevor