Wenn "Made in Germany" draufsteht ..

Also „Made in Germany“ steht ja bekanntlich für die Herstellung ein Produktes in Deutschland. Dazu gehören das Design, Qualitätssicherung und die Entwicklung.Dass in Deutschland produziert wurde .. lang ist´s her. Arbeitsplätze gab es, wie Sand am Meer.Wie Sand am Meer liegen Schiffe in Häfen von China, die wegen neuer Corona-Ausbrüche geschlossen sind. Ja – so ändern sich die Zeiten. Weltweit stehen Containerschiffe im „Stau“, während wir hier auf Nachschub warten und ausharren müssen.Es ist an der Zeit, dass wieder im eigenen Land produziert wird und Arbeitsplätze geschaffen werden. Nur - um produzieren zu können braucht man auch Strom. Und wo soll der herkomm`? Rohöl auch, ja klar und so weiter..Vielleicht einfach mal weniger "Blödsinn" produzieren und sich mit der Produktion auf das besinnen, was der Mensch zum Leben benötigt.Oder braucht irgendjemand "Flitter", einen Plastikvogel hinter Gitter, der auf Batterie auf Knopfdruck pfeift - oder sonstigen Blödsinn, der im Müll landet und irgendwann im Ozean?