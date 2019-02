WAZ-Artikel

Schon lange treibt mich das Thema. Zudem sehe ich es so, dass sich die Stadt „Aufsichtspersonal“, das rund die Uhr „überall“ aufpasst, nicht leisten kann. Deshalb müssen wir, die Steuerzahler, ja auch für den Abtransport wilder Müllkippen blechen. Ich vertrete die Ansicht, dass man Umweltsündern genauso „auflauern“ muss, wie den Verkehrssündern. Da diese Umweltschänder garantiert in Nacht- und Nebelaktionen ihren Sonder-Müll (alte Autoreifen und anderen Mist) abladen, muss halt „Schichtarbeit“ geleistet – oder an sogenannten Brennpunkten Kameras aufgestellt werden.Als Steuerzahler muss ich den Dreck nicht hinnehmen und schon gar nicht noch mehr „Abgaben“ an die Stadt abführen.Ich glaube, dass es Menschen gibt, die händeringend nach Arbeit suchen, nach bezahlter Arbeit, und gerne solch einen Job übernehmen würden.Wenn man bedenkt, dass eine Zigarettenkippe auf die Straße werfen (ich glaube 5 Euro) kostet, dann dürften summasummarum Millionen auf der Straße liegen. Rechnet man jetzt noch Kaugummi dazu und anderen Kleinkram .. die Stadt wäre so reich, dass sie das Musikforum mit Blattgold erstrahlen lassen könnte.Ganz ehrlich - den Satz, „Da kann man ja sowieso nichts dran ändern“ .. kann ich echt schon nicht mehr hören. Doch - „wir“ können was ändern. Und wenn „wir“ nicht, dann die Schüler vielleicht, die jeden Freitag für eine bessere Um-Welt auf die Straße gehen.