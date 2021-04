Anzeige

ÜBER DEN CORONA - WOLKEN!

Regisseure, Schauspieler kennen ihr Drehbuch! Nimmt man ihnen dieses aus der Hand, werden manche sehr wunderlich, denn nach Drehschluß leben sie in ihrer Traumwelt weiter!

Kunst ist für sie "wie ein Nahrungsmittel" (Intendant des Bochumer Theaters), und dann werden südamerikanische Künstler mal so ganz nebenbei für ca. 50.000,-Euro auf Kosten der Steuerzahler in Pandemiezeiten nach Bochum eingeflogen!, die dann auch noch das Virus der südamerikanischen Variante hier einschleppen!

Brechts Credo "Kunst für das Volk" wird ins Gegenteil verkehrt: Kunst nur für die geistige Elite - in Pandemie-Zeiten! "Was ist Leben?", fragt Calderon de La Barca in seinem Schauspiel "Das Leben ein Traum" -: "Irrwahn bloß" - "Eitler Schaum"!

Von diesem Kunst-Verständnis der Eitelkeit, "Nabel der Welt" zu sein, sehe ich auch Jan-Josef Liefers Aktion "allesdichtmachen"" - eine Videobotschaft von ca. 50 Schauspielern, bekannt aus Funk und Fernsehen!

Ziemlich erschreckend und einfältig finde ich diese Aktion, diese Botschaft der Ironie und des Sarksamus, um Deutschland "aufzurütteln"!, und den "Obrigkeitsstaat" und die Medien anzuprangern!- eben auf die "feine ironische Art und Weise" - mit dem liberalen Gedankengut eines Christian Lindner und eines Herrn Kubicki!: Warum beschränkt sich dieser Staat nicht auf seine "Nachwächter"-Funktion? Das müsste doch reichen, - meinen diese liberalen Schauspieler, besonders Jan-Josef Liefers, ein "gebranntes Kind" aus der ehemaligen "DDR"!

Er möchte/will die individuelle Freiheit über das Gemeinwohl stellen!- auch in Corona-Zeiten, er möchte sich von der Politik und den Medien nicht bevormunden lassen!

Aber- so meine ich- besonders in diesen Zeiten - sollte Freiheit bedeuten- frei nach Hegel und Marx -die Einsicht in die Notwendigkeit! Denn wir sind noch nicht "im Reich der Freiheit", sondern "im Reich der Notwendigkeit"! Und das bedeutet konkret für viel Corona-Erkrankte :Zum Überleben braucht man Sauerstoffgeräte!!!

Sollen diese Herren Liefers und Co. sich ihre weltfremde Sicht der Dinge in ein Sauerstoffgerät stecken!

Diese Künstler sind nicht rechtsradikal, aber sie bekommen Beifall von der rechten Szene für ihre Botschaften, von der "AfD", von liberalen Gesinnungsgenossen!

Aber haken wir das Ganze ab - als eine "damliche Aktion" - wie ein WAZ-Journalist schrieb!

Es gibt zur Zeit Wichtigeres in diesem Land!!



