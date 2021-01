Anzeige

"TÄTERVOLK" - Eine historische Lüge!

Im Zusammenhang mit der faschistischen Hitler-Diktatur geistert auch hier im Netz von "Myheimat" der Begriff" "TÄTERVOLK" herum! Dieser Begriff verbreitete sich schon Ende der sechziger Jahre an den Universitäten in der Bundesrepublik Deutschland, der hauptsächlich von konservativen Historikern und Politologen geprägt wurde. Der Historiker Ernst Nolte widmete sich auch diesem Begriff in seinen historischen Analysen über den Nazi-Terror.

Im Jahr 2003 wurde der Begriff "Tätervolk" zum "Unwort des Jahres"! In der offiziellen Begründung hieß es: " Das Wort "Tätervolk" ist schon grundsätzlich verwerflich, da es ein ganzes Volk für die Taten einer Gruppe verantwortlich macht." "Werde der Begriff auf die Juden bezogen, dann ist er ein aktueller Beleg für den immer noch wirkenden Antisemitismus"! (ZItat-Ende!)

Ich bin auch der Auffassung, dass dieser Begriff "Tätervolk" in der geistigen Reihe jener Herren steht, z. B. Thilo Sarrazin, die in bekannter Manier sich perfide, infam und volksverhetzend, muslimfeindlich und antisemitisch äußerten! Denn dieser Begriff "Tätervolk" impliziert,, dass in der faschistischen Nazi-Diktatur auch die Juden zu den "Tätern" gehörten!! ,- aus den Opfern wurden und werden immer noch - siehe hier auf "myheimat"- Täter gemacht, die eine sog. "Kollektiv-Schuld" auf sich geladen haben, somit zu Helfern der Nazi-Diktatur wurden! Der Begriff ist das ideologische Denkmuster jener Historiker, die die Opfer des Nazi-Terrors auf eine Ebene stellen, z. B. mit den Massenmördern eines Adolf Eichmann, von dem Hannah Arendt in dem Zusammenhang von der "Banalität des Bösen" sprach!

Das ist natürlich ungeheuerlich, weil es während der Nazi-Diktatur einen antifaschistischen Widerstand gab: In Deutschland war z. B. die "KPD" während der Hitler-Diktatur eine führende politische Kraft, die schon vor dem ersten Kriegstag die Aggression des Hitler-Regimes und seine räuberische Kriegspolitik öffentlich scharf anprangerte! Schon am 30. Januar 1933 überbrachte Walter Ulbricht im Auftrag von Ernst Thälmann und des ZK der "KPD" dem Parteivorstand der Sozialdemokratie ein Angebot zur "Aktionseinheit" und damit verbunden den Vorschlag für einen Generalstreik gegen Hitler! Der SPD-Vorstand lehnte das Angebot der KPD allerdings ab! Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der Geschichte der Arbeiterbewegung während der Hitler-Diktatur! Aber es gab auch Widerstand, z. B. der Gruppe "Weiße Rose"!, z. B. in München!, die sich wesentlich auf christlich-humanistische Werte besann! Zu dieser Gruppe gehörten bekanntlich Sophie und Hans Scholl!! Für Sophie Scholl endete ihr kurzes Leben am 22. Februar 1943 voller Träume und Hoffnungen, ebenfalls für ihren Bruder! (Literatur darüber z. B. das Buch: "Das kurze Leben der Sophie Scholl", mit einem Interview mit der Schriftstellerin Ilse Eichinger!)!

Auch etliche antifaschistische Schriftsteller in Deutschland sind zu nennen, einigen von ihnen blieb nur die innere und äußere Migration! Drei Namen für andere: Bertolt Brecht, Heinrich Mann, die in die U.S.A. flüchteten!, Johannes R. Becher, der Mitte der dreißiger Jahre Zuflucht suchte in der stalinistischen Sowjetunion. Das waren Schriftstller, die sich weigerten, anläßlich der von Goebbels veranstalteten "Woche des deutschen Buches" "Buch und Schwert" mitzujubeln!!

All diese Menschen - von der SPD, der KPD, bis zur "Weißen Rose", bis zu den linken intellektuellen Schriftstellern, waren nicht bereit, sich der NS-Ideologie mit ihrem Führerkult, Rassenhass, insbesondere gegen Juden, Kommunisten etc. zu unterwerfen! Diese Menschen gehörten nicht zum "Tätervolk"!!! So bleibt von dem ahistorischen Mythos nur eine Geschichtsfälschung übrig, die in der heutigen Zeit antiquiert und reaktionär ist!!, und leider immer noch durch das Internet geistert, weil diese Nutzer von "Gestern und Vorgestern" sind!!

