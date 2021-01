Anzeige

Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung!

"NOTWEHR ist BÜRGERRECHT"! stand vor einigen Tagen auf "MyHEIMAT"!

Ja, in der Tat!, wenn z. B. eine Frau tagsüber oder nachts auf der Strasse überfallen wird! Aber in dem Gesamtzusammenhang der politischen Auseinandersetzung -auch auf "myheimat" - ist die zentrale Botschaft eine andere: Die Botschaft ist die Feindschaft gegen den "rot-grün-versifften Zeitgeist"! (Björn Höcke von der "AfD"!)

Auf diesem feindlichen, ideologischen Hintergrund ist ein Kommentar vom 19.1.021, 12:41 Uhr, von einem "myheimat"-User aus Essen-Kettwig zu verstehen, ob als "Scherz", Satire, Ironie, oder als tiefere Bedeutung! Ich zitiere: "Ich werde mich mal bei den Behörden erkundigen, wie schnell ich zu einem WAFFENSCHEIN + WAFFE kommen kann, um im NOTFALL, mich in NOTWEHR verteidigen zu können, gegen POLITISCH MOTIVIERTE." (Zitat-Ende!)

Jeder kann sich dazu seine eigene Deutung zurechtbiegen!

Armin Mohler, ein Schweizer Publizist, der nach dem Krieg den Begriff der "Konservativen Revolution" erfand, vertrat die Meinung, dass die Rechte weniger in Begriffen, wissenschaftlichen Termini, als in mythischen Bildern denke! Kann es also sein, dass die "Neue Rechte" die Logik und die Klarheit überhaupt nicht mehr nötig hat? - Ich denke in dem Zusammenhang aktuell z. B. an das "Märchen" "CORONA-DIKTATUR"!, der die Nazi-Diktatur nicht nur relativiert, sondern auch eine totale Irreführung der deutschen Bevölkerung ist!

Diese "Neue Rechte" denkt meiner Ansicht nach in Kampfbegriffen: Ob "Corona-Diktatur", "Linksfaschismus" - wie hier auf dieser Plattform zu lesen ist! - "Dekadenz", "Schreibtischäter" - gegen Linke gerichtet! - alles sind Kampfbegriffe mit agitatorischer, propagandistischer politischer Rhetorik, um die breite Bevölkerung ideologisch auf ihre politisch rechte Seite zu ziehen!

Verleger, wie z. B. Götz Kubitschek, der Herausgeber des Buches, "Finis Germania", ein sehr guter Freund des rechten Flügels der AfD, Björn Höcke, versteht sich als Hüter der deutschen Ordnung, und rufen zum Sturm auf Linke auf! Diese Rechten- auch hier im Netz - möchten aufbauen, Einfluss nehmen, den Laden mit ihren Gleichgesinnten zusammenhalten. Und der "Treppenwitz" ist, dass sie sich auf ihre Rolle als Intellektuelle im Kulturkampf gegen Links verstehen! In diesem Sinne schrieb Oswald Spengler (1880-1936) -ein Vorläufer des "Nationalsozialismus" und der Rechten- in seinem Werk folgendes: ""Der Untergang des Abendlandes bedeutet nichts Geringeres als das Problem der ZIVILISATION," "Die Zivilisation ist das unausweichliche "SCHICKSAL einer "KULTUR". In dieser Erscheinungsform liegt unwiderruflich das Schicksal des Abendlandes."!!

Das ist der MARKENKERN auch der NEUEN RECHTEN - verbunden mit der Hypostasierung des NATIONALISMUS ("Deutschland, Deutschland über alles"!)!!

Was also bleibt den Rechten mit ihren Gleichgesinnten noch als Realität übrig, um sich zu berauschen: Vielleicht ist es ein Besuch auf dem Rittergut von Götz Kubitschek! in Schnellroda ! ER kann aus der "Edda" vorlesen, aus dem germanischen Sagenzyklus in zwei Ausgaben, und dann auf den "Gräbern der" 68 er" tanzen", wie es Jörg Meuthen von der "AfD" vor Jahren einmal formulierte!

Ist das alles ein "Scherz", Satire, Ironie, oder hat das alles eine "tiefere Bedeutung"??

Gefällt mir