RECHTS VOM SYSTEM ! GEFÄHRLICHE DENKER!

Politisch Rechte, wie z. B .Götz Kubitschek, der Verleger des 2017 erschienenen Buches "Finis Germania", verstehen sich als Ordnungshüter, doch in einer liberalen Demokratie geht das nach ihrer Überzeugung nur, indem sie die existierende Ordnung zerstören. "Es ist eine Verkennung des konservativen Denkens, dass man mit dem Bestehenden zufrieden wäre", erklärt Kubitschek. "Es ist nicht so, dass die Dinge, die einmal geordnet sind, geordnet bleiben, sondern sie müssen immer wieder geordnet werden. Alles verfällt, wenn man es nicht pflegt." - wie in einem Gemüsegarten der Kelly-Familie!

Das sind Kubitschels Worte! Er möchte aufbauen, anpflanzen, doch gleichzeitig bläst er gleichzeitig in verklausulierten Formeln zum Sturz auf das System! Mit einem paradoxen Begriff und in Reminiszenz an die 1920er-Jahre, sieht er sich deshalb auch gerne in den Reihen einer "Konservative Revolution", eine "intellektuelle" Strömung, die eine Alternative zum Nationalsozialismus darstellen sollte.

Als sich im Winter 2014/2015 "Pegida" in Marsch setzte, glaubte Kubitschek und sein Freund Björn Höcke von der "AfD" - und die vielen anderen Kubitscheks - dass ein elektrisierender Wind durchs Land wehe, und dass eine revolutionäre Situation entstehen würde! Auch Höcke blies kräftig ins Horn, und betonte mehrmals seine zentrale Botschaft von der "Feindschaft gegen das System"!!

Jetzt aktuell haben wir die "allesdichtmachen"-Problematik, und der "Tagesspiegel" v. 29.4.021 titelt: "Eine Spur führt ins Querdenker-Milieu"! Es gab und gibt realiter für diese Video-Aktion Beifall aus der "AfD" und der Querdenker-Szene! Und Liefers meinte u.a. dazu, dass er für sein Video zu DDR-Zeiten ins Gefängnis gewandert wäre: ""DDR 2.0"! "Kulturkampffloskeln bestimmen, wie eine Gesellschaft sich verständigt", schreibt "Der Tagesspiegel"!! Und der Initiator von "allesdichtmachen", der Filmemacher Dietrich Brüggemann, ist noch "härter" drauf: Er leugnet die Gefahr des Virus, bezeichnet die Maßnahmen als "Weg in einen neuen "Totalitarismus"!

Das sind die ideologischen Zeitgeistknechte aus dem politisch rechten Milieu", nur sie wissen es noch gar nicht- die "Meisterdenker", die mit Logik "nichts am Hut haben"!

In dem "Tatort "vom letzten Sonntag, sagte der Pathologe, gespielt von Jan-Josef Liefers einen zentralen Satz, der m. E. auf dieses ideologisch rechte Milieu zurückfällt::

" "Möglicherweise bin ich wegen meiner eigenen Inkompetenz nicht in der Lage, meine eigene Inkompetenz zu erkennen"! In der Tat - ein wahres Wort!!!

