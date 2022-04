Politiker wollen Feiertage an Sonntagen nachholen

So zumindest wollen es die Politiker von Linke und Grüne durchsetzen – mit Blick auf andere Länder, wo Feiertage „nachgeholt“ werden .. und mit dem Hintergrund, den sozialen Zusammenhalt im Land zu stärken.Außerdem, so der Linke Jan Korte, sei mehr Erholung von Arbeit nötig. Jeder verlorene Feiertag bedeute mehr Stress - und der ist nicht gut für die Gesundheit.Ja – die Pandemie hat vielen Menschen zugesetzt, den Alltag erschwert, besonders arbeitenden wie arbeitsuchenden. Auch Geschäftsleute, Unternehmer etc. leiden .. insbesondere unter Personalmangel. Wenn dann auch noch ein Arbeitstag fehlt .. der womöglich als Arbeitstag zählt oder gilt .. oder .. ach, keine Ahnung.Na ja .. so genau weiß ich es halt nicht. Auf jeden Fall weist Deutschland in der EU die kürzeste Jahresarbeitszeit auf - hat zusammen mit Dänemark die meisten Frei-Tage.