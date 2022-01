Politik in Bochum

Manchmal frage ich mich, ob der Orts-Bürgermeister eigentlich nie ´ne Runde durch sein Revier dreht? Zu Fuß, natürlich. An manchen Stellen sieht es echt übel aus. Überall ragt meterhoch Wildwuchs raus. Okay - im Winter etwas knickeriger, da sieht das Zeug nur vertrocknet aus.Vor dem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Knappschaft, Lothringer Straße, welches seit Jahr und Tag vor sich in gammelt, sieht es ähnlich aus. Unmengen an Laub, welches sich vor der mit Brombeer-Gestrüpp bewachsenen Mauer angesammelt hat, liegt seit dem Herbst da. Als Fußgänger ist ein Durchkommen zuweilen kaum möglich, besonders wenn der "Brombeer-Stachel-Weg" von vorne bis hinten zugeparkt ist.Ich denke, es reicht einfach nicht aus, mit großer und schwerer Maschinerie durch die Straßen zu fahren, mit der Absicht, die Straßenränder zu kehren – die eh komplett zugeparkt sind. Dies aber nur so am Rand´.Hat Frau Baerbock vor nicht allzu langer Zeit noch behauptet, Deutschland wäre ein reiches Land? Vergessen hat sie zu erwähnen, dass die Städte alles andere als vermögend sind, sich in einer ernsthaften Zwangslage befinden und wir leider deshalb gezwungen werden oder sind, in so einem Umfeld zu leben - wo die Grüngürtel immer enger geschnallt werden, dass man kaum noch frische Luft bekommt.- an dieser Stelle gilt mein ganz besonderer Dank dem Stadtbaurat. Keine Ahnung warum der Mann so einen Bau-Fimmel hat und nicht wenigstens die Ballungsgebiete verschont?!Apropos Schonung. Den Grünen im Amt gilt ebenfalls mein Dank. Die von ihnen "beklagten" fehlenden Bäume auf dem Rewe-Gelände (Parkplatz) fehlen immer noch.Beinahe vergessen - zum Loch im Stadt-Säckel wollte ich doch noch was anmerken. Ganz geschickt werden die ausgebeulten Straßen mit Geschwindigkeitsbegrenzungsschildern geflickt. Ist das nicht verrückt?