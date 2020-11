Bochum : Kirmesplatz |

EPHK Frank Lemanis Chef der Pressestelle der Polizei Bochum und damit wohl auch zum Führungsstab gehörend berichtete soeben persönlich.



-- Neues von der Demo-Szene in Bochum auf und neben dem Kirmesplatz --

Polizei BochumPOL-BO: Demonstrationen in Bochum

Am 21. November fanden in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 17 Uhr zwei angemeldete Versammlungen in Bochum statt. Die Polizei ahndete mehrere Verstöße.



Polizei und Stadt Bochum ziehen trotzdem ein positives Fazit.

Beide Versammlungen wurden stationär durchgeführt.Dagegen klagte die Veranstaltungsleitung kurzfristig vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen und im Anschluss vor dem Oberverwaltungsgericht Münster. In beiden Fällen ohne Erfolg.