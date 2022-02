Möchten Sie der Ukraine helfen?

Bochum : Peter Gross |

Es kostet Sie nichts- nur ein paar Minuten ihrer Freizeit!

Das geht gerade im Internet viral. Und ich glaube, es ist eine gute Idee. Wer also etwas Zeit hat ist gerne eingeladen zu helfen.„Gehen Sie zu Google Maps. Geht nach Russland. Am besten Moskau oder St. Petersburg.Finden Sie ein Restaurant oder Geschäft und schreiben Sie eine Bewertung. Wenn Sie die Bewertung schreiben, erklären Sie, was in der Ukraine passiert.Hier ein Text den ihr kopieren könnt:DeepL-Übersetzung:Das Essen war großartig! Leider hat uns Putin mit dem Einmarsch in die Ukraine den Appetit verdorben. Widersetzt euch eurem Diktator, hört auf, unschuldige Menschen zu töten! Ihre Regierung belügt Sie. Aufstehen!Danke für Ihr Engagement!