Lästerliches

Ich dachte schon, die können nur nach Amerika rüberschau´n und auf Mr. Trump draufhau´n.Aber mal ehrlich - wir können doch auch peinlich, oder?Den Blick ins eigene Land gerichtet, fallen den Leuten offenbar die lustigsten Bei-Namen ein.Da wird aus Armin Laschet eine „Arme Lusche“, ein „Laschetman“, der richtig würdelos sein kann und sogar ein „Laschetrump“ ohne jeglichen Anstand.Aber was ist er nun wirklich? Also ich bin der Ansicht, Armin Laschet ist ein Verlierer. Immerhin. Olaf Scholz ist ja auch kein König. Auf jeden Fall behauptet das der Herr Laschet, der das aber nicht so gemeint hat. Der meinte nämlich, dass man nicht überheblich auftreten kann und dass dies auch für Olaf Scholz gilt.Also ich finde, Recht hat der Mann, der CDU-Mann, der von sich glaubt, dass er König vielmehr Bundeskanzler kann.Da muss ich mir ja die Angela loben, die sich im Höchstfall als Königin der Herzen gesehen hat – und im Spiegel als eine „Mutti“.Ob ihr Nachfolger ein richtiger „Papi“ sein wird .. wir werden seh´n. Ich denke, Papi Olaf wird´s schon machen – einer muss ja den Sch .. , ops , schließlich weitermachen.