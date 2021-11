Kultur macht Klimaschutz zum Thema .. heißt es heute in der WAZ Bochum

Darüber spricht ja auch mittlerweile die Welt – und das schon seit Jahren.Nur - leider ist noch nicht viel passiert, außer dass sich das Klima der Umweltverschmutzung und dem Raubbau an der Natur, welcher unvermindert weitergeht, angepasst hat. Und nun haben wir die Bescherung - oder den Salat, den mit Pestizid belasteten.Wäre es nicht sinnvoll, am Boden zu bleiben, bevor es in die Höhe geht? Oben Hui und unten Pfui – das kann es doch nicht sein, womit ich nicht nur die Vermüllung der Welt-Meere mein´. Der Müll, auf dem wir quasi sitzen, istThema zum Aussitzen.Um aber in Bochum zu bleiben - Klimaschutz fängt doch vor eigenen Haustür - womit ich insbesondere die Rat-Haustür mein´.Dass hier, in Bochum, ständig Bäume, uralte gesunde Bäume zu Fall gebracht werden, das kann es doch nicht sein.Aber nicht nur Bäume müssen für Neubau-Siedlungen weichen. Die Grüngürtel werden mittlerweile so eng geschnallt, dass der Bürger kaum noch Luft bekommt, geschweige denn frische.Dass alles Schlechte von unten kommt, und das Gute schon lange nicht mehr von oben kommt, das wurde irgendwie verpennt.