Kehrt Russland an den Verhandlungstisch zurück?

Das russische Außenministerium bestätigte den Eingang des Vorschlags, sagte aber auch, dass man ihn noch prüfe. Format und Zeitpunkt müssten noch geklärt werden. „Aber wir sind offen für einen Dialog“, sagte Sprecherin Maria Sacharowa der Agentur Tass zufolge. Immerhin ein Fortschritt, denn noch 2019 schlug Russland die Einladung der NATO zu einer solchen Ratstagung aus.Immerhin, schließlich schloss Russland noch 2019 ein solches Treffen kategorisch aus.Ob Moskau dieses Mal zusagt, steht nach wie vor in den Sternen, denn die Ausgangslage hat sich seit 2019 aus Sicht der Russen nicht geändert. Auch ein neuerlicher Forderungskatalog Moskaus an die NATO entschärft die Situation nicht. So drängt der Kreml nach wie vor u.a. auf die Beendigung der NATO- Osterweiterung. Einer Forderung, die das transatlantische Verteidigungsbündnis nicht folgen wird und auch nicht muss.Was denken Sie? Nimmt Russland die Einladung aus Brüssel an oder nicht?