Seit Januar 2021 gibt es die Grundrente in Deutschland. Und – ist das ein Grund sich zu freuen?Sicherlich, wer freut sich denn nicht über den Aufschlag (mit Nachschlag) auf die Rente.Wer lange gearbeitet und unterdurchschnittlich bzw. geringfügig verdient hat und deshalb eine geringe Rente bekommt, der kann sich glücklich schätzen. Aus Grundsicherung ist Grundrente geworden!Dass Jungrentner zuerst dran sind, ist das nicht ein Hohn? Warum erfolgen die Rück-Zahlungen nicht zuerst bei den älteren Herrschaften, damit diese auch noch was davon haben und ihre letzten Tage nochmal so richtig genießen können? Man könnte ja fast annehmen, Stiefvater Staat wartet nur darauf, dass die alten Leutchen den Löffel abgeben.Also ich gebe zu, dass mir der Durchblick fehlt und dass ich versuche, diese Milchmädchenrechnung zu verstehen. Wenn tausende und abertausende Rentner eine Aufstockung erhalten, fallen diese automatisch aus der Grundsicherung raus und haben keinen Anspruch mehr auf irgendwelche zusätzliche Leistungen. Wer also schneidet da besser ab?Selbstständige, darunter fallen auch die Friseure (auch die Kleinbetriebe), gucken in die Röhre.Da sieht es für die Beamten besser aus. Eigentlich hätte der vielversprechendste Spruch aller Zeiten heißen müssen „Die Pensionen sind euch sicher“ – auch ohne eingezahlt zu haben. Stimmt doch, oder? Während der „kleine“ Friseur 40 Jahre und mehr auf dem krummen Buckel hat, junge Leute ausgebildet und in die Rentenkasse eingezahlt hat, hat der Beamte nach 40 Jahren Arbeit Anspruch auf eine Pension (von der ich gar nicht wissen will, wie hoch die ist), ohne jemals was eingezahlt zu haben.Gerne darf sich hier zu Wort gemeldet werden, wenn dem nicht so ist.Viele Menschen sprechen von „Verarsche an die Deutschen“ - dank „Agenda 2010“ und so , seht ihr das auch so? Meinungen würden mich zu dem Thema, besonders von Betroffenen sehr interessieren.Ich kann nur sagen – diese sogenannte Grundrente stellt ein echtes Armutszeugnis für dieses Land dar. Wegen seit Jahrzehnten fehlender und vergessener Anpassung soll das jetzt der große Act sein?Ich könnte mir hier die Finger wund schreiben, aber ich belasse es mal dabei.