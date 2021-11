Jecker Jenke

Es müsste nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn der Jenke sich nicht für so einAben´teuer` (auf Kosten seiner Gesundheit) zur Verfügung gestellt hätte ….Wer die Sendung „Jenke - Das Foodexperiment“ auf Pro7 gesehen hat, ist sicherlich mehr oder weniger geschockt. Oder auch nicht.Ich, die die Sendung verfolgt habe, war darüber erschrocken, dass er weder Gemüse noch Obst vor dem Verzehr abgewaschen hat.Ich kann mir beileibe nicht vorstellen, dass Otto oder Ottilie Normalverbraucher das Obst und Gemüse vor dem Verzehr nicht abwäscht.Eigentlich nichts Neues, was da so „gespritzt“ auf den Tisch vieler oder der meisten Verbraucher kommt. Nichts desto trotz fand ich es gut, dass es nochmal zur Sprache kam – wenn auch auf ziemlich krasse Art.Am krassesten fand ich das Rührei aus dem Tetrapack. Da musste ich mir echt an den Kopf fassen .. und .. Entschuldigung, ein Bäuerchen lassen.Ich will hier gar nicht so viel über das „Jenke-Experiment“ schreiben, wer es gesehen hat, weiß ja, um was es ging.Aber eins möchte ich doch noch frei von der geschundenen Leber weg reden/schreiben ..Dass die Politik auf Anfrage auf das Land verweist und sich die Hände in Unschuld wäscht, während der Normalverbraucher Pestizidrückstände, Glyphosat und wie die Gifte auch alle heißen verzweifelt versucht abzuwaschen, welche wiederum ins Grundwasser gelangen, da verschlägt es mir die Sprache.Aber Hauptsache, wir tragen alle eine Maske.Vielen Dank für die Fürsorge, die ihr uns entgegenbringt, liebe Regierungsangestellten und auch herzlichen Dank dafür, dass unsere Gesundheit Euch so am Herzen liegt.