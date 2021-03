Anzeige

"Ich will mein altes Leben wieder haben!" -CORONA - und kein Ende!

Dieser Appell einer Kommentatorin auf myheimat - "Ich will mein altes Leben wieder haben!" - spiegelt die ganze Dramatik der schrecklichen Corona-Pandemie in Deutschland und anderswo wider! Was heisst: "Ich will wieder leben!" "Ich will wieder ein Teil der Gesellschaft sein"! Nach 1 Jahr der Pandemie sind die Menschen in Old Germany enttäuscht und müde darüber, dass fast alles in der Bekämpfung des Corona-Virus von den Politikerinnen und Politikern "in den Sand gesetzt" wurde, um unser altes Leben einigermaßen wieder lebenswert zu machen! Dieses administrative Durcheinander zum Beispiel., der blockierende Föderalismus - macht uns mürbe, während eine lebensbedrohliche Seuche um Deutschlands Häuser zieht! Und die Corona-Zahlen steigen und steigen!

Die Bundeskanzlerin sprach 2015 in der Flüchtlings-Krise den wichtigen Satz: "Wir schaffen das!" Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall!: Das Corona-Virus hat Merkel geschafft!!!

Jedes Mal schwor Merkel bei ihrer Eidesformel, dass sie ihre " Kraft "dem Wohle des deutschen Volkes widmen, "und Schaden von ihm wenden" werde!

Aber dabei hatte sie nicht daran gedacht, dass diese Eidesformel eines Tages zu einer leeren Worthülse herabsinken würde! In der Corona-Krise wurden und werden ihre moralischen Appelle fast wirkungslos, so -als ob Mama und Papa ihren erwachsenen Kindern sagen würde, im Winter warme Kleidung zu tragen! Es hat alles nicht viel gebracht, an die Vernunft der Bürger zu appellieren! Und dieses ewige Hin und Her:" Lockdown" - dann wieder öffnen - dann wieder" Lockdown", usw. usw. - erinnert mich an einen Sportler, der nach einer Verletzung wieder zu früh mit dem Training beginnt, und danach reisst die Verletzung wieder auf, und er muss wieder pausieren usw. usw.!

Hinzu kommt der angesprochene Föderalismus, der die gemeinsam beschlossenen Maßnahmen der Bund-Länder.Konferenzen konterkariert hat! "Mutti" hat nichts mehr im Griff!

Die grösste Katastrophe ist aber die sehr schlechte Einkaufspolitik der Impfstoffe und die Überbürokratisierung in Deutschland!! Von der Leyen, der das übertragen wurde, war schlicht und einfach unfähig und überfordert!! Es wurde mit den Impfstoffherstellern um jeden Euro, um jeden Cent gefeilscht!!-- und jetzt ist das Drama perfekt!! Hinzu kommt: Die EU hat 34 Millionen Dosen Impfstoff in 31 Länder exportiert, um damit "Kohle" zu machen!

In den U.S.A, läuft die Impfstrategie viel, viel besser, nach dem Motto: Impfen, und zwar so schnell wie möglich! Mehr als 2 Millionen New Yorker haben mindestens schon eine Impfdosis erhalten! Und es wird geimpft in den Supermärkten, in den Drogerieketten, in Drive-In-Zentren! In Amerika geht es um die "Nationale Sicherheit"! "America First"! -heisst die Parole! -das bedeutet konkret:: Mehr als 73 Millionen Amerikaner- fast ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung- haben schon eine Impfdosis gegen Corona erhalten!!

Amerika und China lachen schon über die deutsche Unfähigkeit der Politiker und Politikerinnen Diese Unfähigkeit, auch diese Dummheit - hat bis jetzt in Deutschland 75.000 Menschen in der Corona-Krise das Leben gekostet!! Und das ist zu beklagen und anzuklagen!!!!!!

Gefällt mir