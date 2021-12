Heute ist Julfest das Fest der Wintersonnenwende

Bochum : Ruhrkongress |

So wie die sozialistischen Politiker uns heute die Erinnerungen an das Weihnachtsfest, welches die Kirche in Anlehnung an das Germanische Fest der Wintersonnenwende einführte, nehmen wollen, so gerieten die alten Bräuche unserer Ahnen immer mehr in Vergessenheit.



Während in den Nordischen Ländern noch am 13. Dezember der LuciaTag gefeiert und am 21. Dezember der kürzeste Tag des Jahres mit Gesang und Tanz gefeiert wird, sind diese Bräuche hierzulande kaum noch bekannt.



Ab heute werden die Tage wieder länger und in den 12 Tagen nach dem 24. Dezember jagen in den Rauhnächten unsere Ahnen bei ihrem Ausgang aus der Unterwelt, bis zum 6. Januar durch die nächtlichen Lüfte.



Besonders arg trieben sie es um die Zeit des 6. Tages. Mit Lärm und Glockenklang versuchten die Menschen die Dämonen und ihre tolldreisten Ahnen von Haus und Hof fernzuhalten.



Auch sollten am Tag um dem heutigen Silvester die Orakel einen Blick in das zukünftige Jahr geben. Daher der kennen wir heute noch Silvesterfeuerwerk, Bleigießen und im Süden die verschiedensten Bräuche um den 6. Januar herum.



Zukunft braucht Herkunft, daher wir in unserer Familie diese schöne Tradition unserer Ahnen noch gelebt.



Zum Julfest gibt es seit ich denken kann für uns immer diese 2 Lieder, die ich niemanden vorenthalten möchte , weil sie so unglaublich schön und ergreifend sind.





Lied: Hohe Nacht der klaren Sterne





Hohe Nacht der klaren Sterne,

Die wie weite Brücken steh'n

Über einer tiefen Ferne

D'rüber uns're Herzen geh'n



Hohe Nacht mit großen Feuern,

Die auf allen Bergen sind,

Heut' muss sich die Erd' erneuern,

Wie ein junggeboren Kind!



Mütter, euch sind alle Feuer,

Alle Sterne aufgestellt;

Mütter, tief in euren Herzen

Schlägt das Herz der weiten Welt!





und dieses Lied ist wohl der schönste Dank, welcher ein Sohn seiner Mütter zeigen kann.





Lied: Gute Nacht Mutter





Gute Nacht Mutter, gute Nacht.

Hast an mich jede Stunde gedacht.

Hast dich gesorgt, gegrämt um deinen Jungen,

Hast ihm des Abends dein Schlaflied gesungen.



Gute Nacht Mutter, gute Nacht.

Hab dir Kummer und Sorgen gemacht.

Du hast verzieh’n Mutter, du hast gelacht.

Gute Nacht Mutter, gute Nacht.



Heut’ kam ein Brief, den du mir schriebst

Nur ein paar kurze Zeilen

Von Mutterhand, dass du mich liebst

Kam über 1000 Meilen

Plötzlich warst du mir so nah

Saß ich dir zu Füßen

Plötzlich war die Heimat da

Mit 100 lieben Grüßen

Nun ist es spät

Du bist schon müd’

Schwer waren Müh’ und Sorgen

Dein Sohn ist da

Singt dir dein Lied

Schlafe nun ein bis morgen



Gute Nacht Mutter, gute Nacht.

Hast an mich jede Stunde gedacht.

Hast dich gesorgt, gegrämt um deinen Jungen,

Hast ihm des Abends ein Schlaflied gesungen.



Gute Nacht Mutter, gute Nacht.

Hab dir Kummer und Sorgen gemacht.

Du hast verzieh’n Mutter, du hast gelacht.

Gute Nacht Mutter, gute Nacht