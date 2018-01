Grund-Schulweg

Der Schulweg, als öffentliche Fläche, bot wie immer ein Bild des Grauens. Wann immer ich auch dort entlang gehe, es sieht immer gleich aus. Egal ob Sommer oder tiefster Winter, der Schulweg ist erheblich verschmutzt, durchweg - und so auch die angrenzende Rasenfläche.Dass die vor den Ferien gesäuberten Turnhallenwände, die „komplett“ mit Farbe zugeschmiert waren, schon wieder beschmiert sind, überrascht mich nicht.Es überrascht mich auch nicht sonderlich, dass der Müllbehälter „gesprengt“ wurde.Vandalismus, Verunreinigung, Vermüllung gehören mittlerweile zur Tages-Ordnung. Na ja – wenigstens etwas, was in Ordnung gehalten wird, wenn schon nicht das Schulgelände (Ironie ende).