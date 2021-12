Etwas zum Koalitionsvertrag unserer neuen Regierung

Ich leg dann mal los. Wie bereits erwähnt, ich gebe nur das (hoffentlich richtig) wieder, was ich gelesen habe.Also – alle Nicht-EU- Menschen (Afghanen, Libyer, Iraker, Iraner, Afrikaner), die länger als drei Jahre in Deutschand sind, bekommen eine unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung. Wer länger als fünf Jahre hier ist, bekommt automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft. Jemand, der erst vier Jahre hier lebt, aber in Deutschland ein Kind geboren hat, bekommt ebenfalls die deutsche Staatsbürgerschaft.Viel Bürokratie entfällt also, da die Menschen, die 2015/16 zu uns gekommen sind, weder Asylantrag noch Aufenthaltsgenehmigung beantragen müssen - lediglich Arbeitslosengeld muss beantragt werden. Zudem besteht das Recht auf eine eigene Wohnung. Ein Antrag auf ein eigenes Haus kann gestellt werden, wenn sieben Kinder das Familienglück bereichern .. oder so.Sollte ich hier etwas verfälscht oder falsch wiedergegeben haben, bitte ich um Verzeihung.