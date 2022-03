Es geschah am hellichten Tag am Bahnhof Wattenscheid -- Versuchter Katalysator-Diebstahl.

Z wei Tatverdächtige nach versuchtem Katalysator-Diebstahl

festgenommen. -- Nach einem Diebstahlsdelikt sind am Dienstagmittag, 8. März, zwei tatverdächtige Männer (42, 46) vorläufig festgenommen worden.

Marina Sablic von der Polizeipressestelle BO berichtet soeben:



Gegen 11.05 Uhr wurden Zivilpolizisten vom Einsatztrupp (ET) im Rahmen ihrer Streife auf zwei unbekannte Männer aufmerksam, die sich auf dem Parkplatz Bahnhof Wattenscheid am Unterboden eines Pkw zu schaffen machten.



Bei einer anschließenden Kontrolle der Tatverdächtigen, konnten entsprechende

Werkzeuge festgestellt werden, die mit den Spuren an dem zuvor manipulierten

Fahrzeug übereinstimmten.



Die beiden dringend tatverdächtigen Männer (42, aus Duisburg und 46, ohne festen

Wohnsitz in Deutschland) wurden vorläufig festgenommen.



Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen.



Kommentar von Volker Dau:



Diebe werden wohl immer dreister und verfügen über immer professionellere Werkzeuge wo die Marken-KFZ-Werkstatt "Ihres Vertrauens" vielleicht viele Arbeitswerte lt. Werk aufruft machen Diebe den Ausbau wohl in wenigen Minuten? Und dabei wohl auch noch nahezu geräuschlos?



Aber selbst teures Werkzeug amortisiert sich bei Dieben wohl nach wenigen Taten?



Dazu verfügen wohl Täterbanden über typenbezogene Ankaufspreislisten von Hehlern?



Tja wer hätte das als biederer Zeitgenosse für möglich gehalten?



Kriminelle Dreistigkeit und Täterausbildung dazu kriminelle Energie und Vertriebsstrukturen international?



Vielleicht sollte die Polizei sich nach Kat-Diebstählen die Schnittstellen des Gegenstückes von der den Kat ersetzenden Werkstatt geben lassen zur Beweissicherung oder fehlt dazu Personal?



