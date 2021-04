Anzeige

DIE MIT DEM WOLF TANZEN - in der CORONA - KRISE !

"Der Vorrat an Bleichgesichtern ist unendlich", sagte der Schamane in dem Film "Der mit dem Wolf tanzt"! Und heute?: Der Vorrat an Corona-Viren ist anscheinend auch unendlich: Innerhalb von 24 Stunden hatten wir gestern schon wieder fast 26.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland! - Tendenz steigend!

Nicht nur kapitalistische Finanzkrisen - jetzt produziert dieses Virus in diesem Weltwirtschaftssystem auch medizinische Krisen und menschliches Leid! "Aber die scheinbar vollends aufgeklärte Welt strahlt immer noch" - besonders bei Krisengewinnern! - "im Zeitalter des triumphalen Unheils", schrieb Adorno in seinem Buch "Dialektik der Aufklärung"!

Schon vor über 20 Jahren warnten Wissenschaftler vor der Verbreitung des SARS-COV-2-Virus, dass durch massive globale Naturzerstörung Kontakte zwischen Menschen und Wildtieren, und damit auch die Übertragung gefährlicher Viren - uns bedrohen, und die Häufung von Zoonösen, also das Überspringen von Erregern auf die Menschen, eine reale Gefahr darstellen würden! Jetzt bei dem Corona-Virus waren es anscheinend Fledermäuse im 8000 km entfernten China! Die maßgeblichen Triebkräfte, die "zur Zerstörung des Soffwechsels mit der Natur" (Marx) beigetragen haben, liegen in dem kapitalisierten Globalismus - konkret: Einreisen von China nach Deutschland - Anfang Januar 2020!

Wenn man nun die Covid-19-Pandemie für eine reale Bedrohung für die Gesundheit der Menschen hält - und es gibt keinerlei Indizien, die dagegen sprechen - dann sind im Interesse der Gesamtbevölkerung in Deutschland - aber nicht nur hier - radikale, wirkungsvolle Maßnahmen jetzt zu einzufordern und zu ergreifen!!- denn der über Monate sich hinziehende "Lockdown-Light" hat bis jetzt zu keinem Erfolg geführt, und untergräbt auch das Vertrauen der Menschen in diese Corona-Strategie der verantwortlichen Politiker!! Das ostentative Bekenntnis der (FDP)-Liberalen, die Maßnahmen des "Lockdowns" seien "unverhältnismäßig", wirkt jetzt schon höhnisch- angesichts der mittlerweile fast 80.000 Menschen, die im Zusammenhang mit und an Covid-19 verstorben sind!!

Drastische Maßnahmen sind also jetzt das Gebot der Stunde!! Ich möchte das abschließend an einem konkreten Beispiel klarmachen: Demnächst werden sich wieder bei wärmeren Temperaturen hauptsächlich zahlreiche junge Menschen auf dem Platz am Bochumer Schauspielhaus zu einem Happening treffen! Präventiv müsste dann die Stadtverwaltung eine Maskenpflicht beschließen - und außerdem eine zeitliche Begrenzung bis 0 Uhr Mitternacht! Wer gegen diese Maßnahmen verstößt= 150,--Euro Bußgeld!! Das wäre die 1. Stufe!! Wenn das alles nichts bringt, käme dann die 2. Stufe: Die Stadt müsste dann um den ganzen Platz einen 2-Meter hohen Drahtzaun aufstellen, so dass vorläufig keiner mehr auf diesen Platz in der Corona-Krise kommt!! Also: "Aus die Maus"- Ende der Vorstellung, Ende des Happenings - im Interesse der Gesundheit der 365.000 Einwohner von Bochum!!

Die Politiker haben jetzt lange genug Menschenleben auf dem Gewissen - bei gleichzeitiger Disziplinlosigkeit vieler egoisitscher Menschen! Wir brauchen deshalb so schnell wie möglich ein einheitliches, verschärftes Infektionsschutz-Gesetz, damit das föderale Wirrwarr endlich ein Ende hat!! - bei gleichzeitiger Turbo-Impfung gegen diese Corona-Seuche!!

Gefällt mir