Die Kriegsgefahr in Europa ist so hoch wie nie zuvor seit dem 2. Weltkrieg- aber niemanden interessiert's!

Russland steht mit mehr als 100.000 Soldaten vor den ukrainischen Grenzen und trotz zwischenzeitlich multilateralen Gesprächen eskaliert Russland die Situation weiter. Angeblich zu Manöverzwecken ziehen weitere russische Einheiten an der belarusisch- ukrainischen Grenze auf.

Was auffällt: Obwohl in nur 590 km Entfernung (das entspricht etwa der Entfernung München - Bremen) ein Krieg mitten in Europa droht, wird dieser Umstand bei myheimat komplett ignoriert. Stattdessen erfahren wir hier so wichtige Sachen wie den Ausbaustand von Kindergärten oder Bastelanleitungen von Strohhalmmännchen.Ist unsere Wohlstandsgesellschaft schon soweit degeneriert, dass alles Relevante außerhalb des eigenen Wohnortes schon überfordernd wirkt?Wo ist eigentlich DIE LINKE, nach eigenem Bekunden die "einzige Friedenspartei im deutschen Bundestag"? Wo sind die friedensbewegten Friedensbewegungen? Stille!"Was haben wir eigentlich damit zu tun?" wurde ich heute von einem Myheimatler gefragt. Die Frage wird er sich ggfls. selbst beantworten können, wenn seine Gasheizung kalt bleibt und zehntausend ukrainische Flüchtlinge in Deutschland um Asyl bitten.Aber spätestens dann haben wieder einige Protagonisten etwas zu schreiben...