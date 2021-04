Anzeige

"DEUTSCHLAND - aber NORMAL"!! Die AFD und ihre" NORMALITÄT"!!

"Deutschland, aber normal"! Das war und ist der neue Slogan der AfD auf ihrem Dresdner Parteitag am letzten Wochenende! Aber was ist schon in dieser Corona-Krise "normal"??

Für die AfD ist das klar: Abschaffung der Maskenpflicht! Keinen "Lockdown" mehr! Alle Geschäfte, Restaurants und Kneipen wieder öffnen - bis der Arzt kommt! Und wieder Schützfest im Sauerland, und auf dem Siegerkranz des Schützfest-Königs - die Deutschland-Fahne!! Weitere "Normalitäten" der AfD: Vater, Mutter und mindestens 3 Kinder - und Gewehr bei Fuß!!: "Deutsche Frauen, Eure Kinder, werdet wieder Vollzeit-Mütter"! (AfD-Parole!)

Nebenbei gefragt: Und wer soll das alles bezahlen in kapitalistischen Krisen - in der Pandemie-Zeit? Weiter: Die AfD ist gegen eine Verschärfung des Waffenrechts! Die FAZ hatte mal im April 2016 eine Fotomaontage entworfen: Vater, Mutter, Kind - und Papa hat das Gewehr über der Schulter! Oder war das aus einem John Wayne-Film?

AfD-Zitat: "Der liberale Rechtsstaat muss es ertragen, dass Bürger Waffen erwerben können"!

Eines ist klar: Die AfD redet Klartext, und zeigt sich jetzt wieder als eine Partei des rechten Kartells. So viele Redebeiträge, wie auf dem Dresdner Parteitag, haben wir von Höcke noch nie vernommen!

Nach der Lucke-Entmachtung zeigt sich nun die deutsch-nationale Akzentuierung, die in rechtsradikalen Grauzonen fischt!: "Deutschland, aber normal!"

Das ist der deutsche AfD- Traum in der Corona_Krise! Unter einer AfD-Regierung wäre für uns jetzt bestimmt "der Ofen aus"! Es ginge nur noch ums Überleben!!

Und das Konzept des "Volksgeistes" - mit der neuen Kelly-Familie - käme auch bald in dieser Corona-Krise zum Erliegen!!

