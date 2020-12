Anzeige

COVID-19 und der Katastrophen-Kapitalismus!

Der Kapitalismus geht z. Z. mit einer enormen epidemiologischen und ökonomischen Fragilität einher. Durch die aktuelle Covid-19-Pandemie erleben wir außerdem, wie die politische Klasse hilflos dem Corona-Virus hinterher läuft. Die Krise nimmt planetarische Dimensionen an, und zunehmend sehen wir in Europa, in Südamerika und in den Vereinigten Staaten die Entstehung eines Katastrophen-Kapitalismus!

Tausende Tote jeden Tag, allein in Deutschland heute fast 1000 Tote und 28.000 Corona-Infizierte!, menschliche Schicksale auf den Intensivstationen, und die Krematorien füllen sich mehr und mehr mit Särgen!

Wir stehen heute vor der Wahl: Entweder Triumph über das Corona-Virus, oder Untergang jeglicher Kultur, Verödung! Die BILD-Zeitung titelt heute: "Endlich!" "Hier kommt der Impfstoff der Hoffnung"! Und wenn nicht? Wenn die Mutationen jegliche Hoffnung zunichte machen? Wenn das Ganze eine Illusion ist?, und sogar destruktive Kräfte weiter wüten? Darunter verstehe ich nicht nur die Corona-Viren! Darunter verstehe ich auch die Corona-Leugner, die die Pandemie -so in diesem Forum zu lesen war - als "Gedöns" abtun, ein ungeheuerlicher Zynismus in dieser schrecklichen Zeit! Auch diese Corona-Leugner tragen dazu bei, dass sich das Virus mehr und mehr verbreiten konnte, dass mehr Menschen sterben mussten!

Die Gattung Mensch muss aber überleben!!! Die Frage eines besseren Lebens ist auf geschichtlich globalem Niveau mit der des bloßen Überlebens untrennbar verbunden! Diese Corona-Krise- und weitere Krisen werden folgen - stellt die Gattung Mensch vor die Existenzfrage!

Der neoliberale Rechtsstaat hat bis zum heutigen Datum versagt!! Der autoritäre, sog. "kommunistische " Staat in China hat anscheinend das Corona-Virus bezwungen! Aber ist das eine Lösung für uns in Deutschland und anderswo? Chinas Zwangsgewalt zeigt, dass man Menschen einperren muss - rigide Ausgangssperren - um gegen das Virus zu siegen!

Ich erwarte keinen autoritären Staat in diesem kapitalistischen System, aber einen Staat, der den Eid geschworen hat, "zum Wohle des deutschen Volkes zu handeln!! Aber der Neoliberalismus ist in toto dazu nicht in der Lage! Er wird aber - und das in dieser Zeit! - als unveränderlich vorausgesetzt! Aber doch nicht auf Kosten der Menschen, der Produktivkräfte!!! Wenn das so ist, dann muss der Neoliberalismus seinen Stuhl räumen. Dann ist Freiheit zu definieren als Einsicht in die Notwendigkeit zum Überleben! Dann müssen strengere Maßnahmen ergriffen werden, bis zur Ausgangssperre tagsüber!! etc. etc. und Schließung der Grenzen! Dann muss die "Medizin" eben bitter schmecken! Anders geht es dann nicht!!

Aber jede Kapitulation, jede Resignation vor dem Corona-Virus wäre ein Rückfall in die Vorgeschichte der Zivilisation!!

