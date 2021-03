Anzeige

CORANA-Seuche - und das Sozialverhalten mancher Migranten!

Eine OECD-Studie stellte fest, dass besonders Migranten sehr stark von der Corona-Seuche betroffen sind! Objektive soziale Lebensverhältnisse (Arbeitsplätze und Wohnverhältnisse )sind maßgeblich Schuld daran! Diese prekären Lebensbedingungen für Erwachsene und Kinder beschleunigen die Corona-Infektionsketten!

Das ist die eine Seite der "Medaille"!

Aber wie sieht es mit dem Sozialverhalten, mit den sozialen Kompetenzen dieser Menschen in der Corona-Zeit aus?: Abstand halten, Maskenpflicht, Beachtung der allgemeinen Corona-Schutzverordnungen!??

Im Norden der Städte, wo viele Migranten leben, viele türkischstämmige Männer und Frauen, ist das Sozialverhalten vollkommen anders als im Süden einer Stadt - mit dem Bildungsbürgertum der Mittel-und Oberschicht! So ist das z. B. auch in Bochum!

Im Norden Bochums, den ich kenne, ist das Sozialverhalten, um es klar zu sagen, vollkommen inakzeptabel: Kaum Corona-Schutzmasken werden getragen, Mindestabstände in kleineren Gruppen gleich Null! Türkische Lebensmittelgeschäfte sind seit Monaten geöffnet mit Kunden ohne Masken! Friseurgeschäfte in dieser Gegend haben geöffnet!

Auf meine Frage: Warum haltet Ihr die Corona--Schutzmaßnahmen nicht ein? - warum tragt Ihr z. B. keine Masken?, kam die Antwort: "Wir sind Moslems! Das verbietet uns unser Glaube!"

Oder: "Das geht dich nichts an!" "Verschwinde"! Auf meinen Hinweis, dass Corona-Infektionen eine Kettenreaktion auslösen, wurde entgegnet: "Du muss ja nicht hierher kommen! Zu dir kommt Corona ja nicht"!

Absolut lächerlich- meine ich: Corona kam von Wuhan bis nach Deutschland! Rund 8.000 Km!!

Dieser Egoismus, diese fehlende soziale Kompetenz ist m. E. vollkommen absurd!



Und in den Krankenhäusern geht es um Leben und Tod!!

Das Thema wird in den Medien nicht erwähnt! Meiner Ansicht nach darf es aber kein Tabu geben, auch diese Seite in der Corona-Pandemie zu thematisieren!

