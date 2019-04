Anzeige

Brand-Katastrophe in Paris -- Notre Dame in Vollbrand. Was sagt die deutsche Politik dazu? -- Unerwartete Wortmeldung der AfD-Bundestagsfraktion eingetroffen...

Paris (Frankreich): Notre Dame de Paris |

Zum Brand der Kathedrale von Notre Dame in Paris teilt der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Armin-Paulus Hampel, mit:







„Mit Erschütterung habe ich vom Brand der Kathedrale von Notre Dame in Paris erfahren. Eine große Tragödie spielt sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit ab.



Wenn es ein Symbol für die französische Hauptstadt und ganz Frankreich gibt, dann ist es Notre Dame. Eines der schönsten gotischen Bauwerke von Paris, das auch von vielen deutschen Touristen besucht wird, steht in Flammen. Die Kathedrale ist ein Herzstück französischer Identität und Geschichte, sie gehört zum Herzen von Paris, der Île de la Cité.







Notre Dame ist auch ein Wahrzeichen der christlich-abendländischen Kultur, die Franzosen und Deutsche miteinander verbindet. Ich bin mir sicher, dass Notre Dame gerettet und in altem Glanz wieder erstehen wird.



In diesen Stunden der Trauer stehen wir an der Seite der großen Kultur-Nation und sprechen als AfD-Bundestagsfraktion Frankreich unsere tiefe Anteilnahme aus.“





-------------------------------------------------------------------------------



Wer hätte das von der als "fremdenfeindlich" von den "Staatsmedien" eingestuften AfD erwartet? Soviel Freundschaft und Anteilnahme mit Frankreich! ist doch bemerkenswert oder?

--------------------------------------------------------------------------------------

Gefällt mir