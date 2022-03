Bau statt Baum

Baumfreie Stadt Bochum

In Bochum fällt man Bäume wie blöde.Dass jeder gefällte Baum als CO2-Speicher fehlt und den Vögeln der Nistplatz, Tieren der Lebensraum, das ist den Un-Verantwortlichen vollkommen egal.Hauptsache Bauten entstehen. Bringen ja schließlich Geld. Ja, in Bochum wird versiegelt was zu versiegeln geht – und wenn auch kein Baum mehr neben dem anderen steht.Die Umwelt und das Klima retten kann man ja schließlich auch im Vorgarten, dazu müssen die Leute halt nur verpflichtet werden – so einfach geht das.