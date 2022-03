BAB Lkw-Blockaden auf Autobahnen geplant - Polizei Köln warnt

Aufgrund einer angekündigten Blockade durch Lkw-Fahrer auf den Kölner Autobahnen am Mittwochmittag (16. März) warnt die Polizei Köln vor möglichen Verkehrsbeeinträchtigungen und schließt gefährliche Situationen für Verkehrsteilnehmer nicht aus.



Die Polizei Köln hat dem Initiator eine Gefährderansprache erteilt.

Wenn der Staat auch noch an Spritpreisen über die steigende Mehrwertsteuer absahnt so finde ich nur ein Wort: Unanständig!



Bald ist Wahltag in NRW und Wahltag ist Zahltag!

Autobahnstörungen Nein aber vielleicht LKW-Demos vor Behören und den Wohnungen mitverantwortlicher Politiker anmelden?



Liebe Fernfahrer noch ein Wort:

BAB Lkw-Blockaden auf Autobahnen geplant - Polizei Köln warntNach ersten Erkenntnissen beabsichtigen Berufskraftfahrer langsam über die Autobahn zu fahren und gegebenenfalls anzuhalten.Versammlungen auf der Autobahn sind verboten,(ph/al)Offensichtlich wollen sich wohl einige wütende LKW-Fahrer die französichen Fernfahrer zum Vorbild nehmen?Wenn die Preise an der Tankstelle nicht vom Staat drastisch gesenkt werden, z.B. durch Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe verlieren wir wohl die wichtige Fernfahrerbranche in Deutschland!Aber nicht nur diese sind betroffen!Wenn die Spediteure sich retten wollen müssen diese höhere Transportpreise wohl durch Streiks erzwingen?Aber dann werden diese natürlich vom Handel auf alle transportierte Waren umgelegt!So setzt sich die Kette fort Herr Lindner und Co!Die Spritpreise sorgen ja auch dafür das für manche 450 €uro-Kräfte sich die Arbeit nicht mehr lohnt weil ein großer Betrag von der An -und Abfahrt verschluckt wird!Und als Beobachter von Demos seit 50 Jahren warne ich Euch :Ja sowas gab es wohl wirklich auch schon in unserem Lande?(Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Agent_Provocateur Früher war die Parole: "Solidarisieren, mitmarschieren!Heute wohl auch:Bürger leistet WIDERSTAND gegen hohe Spritpreise im Land!