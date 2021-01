Anzeige

Außenminister Maas zur Festnahme Alexei Nawalny verbreitet am 18.01.2021

Außenminister Maas zur Festnahme Alexei Nawalny verbreitet am 18.01.2021





Zur Festnahme von Alexei Nawalny in Moskau sagte Außenminister Maas heute :

"Alexei Nawalny ist nach seiner Genesung aus eigenen Stücken und bewusst zurückgekehrt nach Russland, weil er dort seine persönliche und politische Heimat sieht.



Dass er von den russischen Behörden sofort nach Ankunft verhaftet wurde, ist völlig unverständlich.



Russland ist durch seine eigene Verfassung und durch internationale Verpflichtungen an das Prinzip der Rechtstaatlichkeit und an den Schutz der Bürgerrechtegebunden. Diese Prinzipien müssen selbstverständlich auch gegenüber Alexei Nawalny zur Anwendung kommen.



Er sollte unverzüglich freigelassen werden.



Nawalny ist Opfer eines schweren Giftanschlags auf russischem Boden geworden. Wir erwarten weiterhin, dass Russland alles tut, um diesen Anschlag vollumfänglich aufzuklären und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.



Kommentar von Volker Dau:



Früher gehörten zu den Grundbedingungen der Diplomatie sich nicht in die "inneren Angelegenheiten" anderer Staaten einzumischen Herr Maas!



Auch redete Niemand bei Staatsbesuchen auf einer Pressekonferenz eines Gastlandes über andere Staaten negativ!



Dazu kommt noch die Verbundenheit des Gastlandes zu Russland wo so eine Einmischung regelrecht beleidigend sein dürfte?



Und das von einem Mann wie Ihnen der doch wohl ein "internationales Fliegengewicht" zu sein scheint?



Und wie glaubwürdig ist der russische Regimegegner der in Deutschland von unseren Steuergeldern angeblich wochenlang von den Folgen eines Giftanschlages geheilt wurde den er in Russland erlitten haben soll?



Wer würde dann in das Land seiner von ihm beschuldigten Täter zurückkehren nachdem er in Deutschland wohl von deutschen Sicherheitsbeamten mit riesigegem Aufwand geschützt wurde?

Gefällt mir