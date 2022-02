Die gemeine Polle

Nochmal.– es ist Pollenzeit. Das bevorstehende Frühjahr wird jetzt schon beniest .. anstatt begrüßt.Wer unter einer Pollenallergie zu leiden hat, kennt die Symptome. Verstopfte Nase, Juckreiz, tränende Augen, Schnupfen.Es gibt aber auch Allergiker, die unter Kopfschmerzen und Lichtempfindlichkeit zu leiden haben, reizbar und ständig müde sind.Zu den Auslösern einer Pollenallergie zählen im Frühjahr, April/Mai, Buche, Eiche, Pappel, Weide und natürlich die Birke.Pollen von Getreidesorten und Süßgräsern tanzen uns gegen Ende Mai bis Juni auf der Nase herum. Oder besser gesagt, in der Nase. Und wenn man als Allergiker glaubt, das endlich überstanden zu haben, dann kommt die schöne Sommerszeit, die da jede Menge Pollen von Wegerich, Beifuß und Brennnessel hält bereit.Aber – und jetzt kommt´s. So eine Pollenallergie hält auch noch eine andere Überraschung bereit. Betroffene, also Pollen-Allergiker, leiden zugleich oft auch unter einer sogenannten Kreuzallergie. Personen reagieren also neben den Pollen auch auf bestimmte Lebensmittel allergisch.Ich persönlich reagiere allergisch auf Haselnüsse. Na ja – ist halt so. Da kann man mit leben. Gibt ganz bestimmt schlimmeres.Welche Erfahrungen habt ihr mit Pollen gemacht? Schlimme?