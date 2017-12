Was würde wohl der Herr Jesus sagen ..

Also ich könnte mir vorstellen, dass er die Hände über den Kopf zusammenschlagen und gegebenenfalls sogar vom Glauben abfallen würde.Nun gut - Kultfilme, wie beispielsweise „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, „Sissi“ und „Der kleine Lord“ und und und haben ja wirklich nicht viel mit Christi´s Geburt zu tun – gehören für viele aber einfach dazu, zum Fest. Und Geschenke natürlich.Nein – ich will wirklich nicht auch noch auf den Einzelhandel rumhacken, der mit seinem geschäftigen Einsatz Weihnachten zum Kommerz hat regelrecht verkommen lassen.Schließlich liegt es doch an uns, ob und wie wir Weihnachten feiern wollen – und sei es auch nur „nicht“ der Geschenke sondern der Tradition wegen.Was wäre die Vor-Weihnachtszeit ohne Weihnachtsmarkt, Adventsmarkt, Christkindlmarkt und wie sie alle heißen? Ganz ehrlich – ich möchte nicht auf das weihnachtlich Angehauchte, auf das angenehme Glühwein-Aroma verzichten und letztendlich auf all das ganze Drumherum und Bimbamborium, welches „Weihnachten“ ausmacht.Ich finde, dass wir eine sehr schöne, eine gefühlsselige Tradition „feiern“ und diese auch weitergeben sollten – der Kinder und vor allen Dingen des Friedens wegen.