Und wie sagt man dem kleinen Kind, dass das Christkind noch lange nicht kommt?

Nach einem Jahr Zwangspause können es natürlich viele Menschen kaum erwarten, so was wie ein "normales" Stadtleben zu führen und freuen sich auf die Abwechslung.Nichts desto trotz - wir befinden uns in der Pandemie und wenn ich mir vorstelle, aus einem Keramikbecher meinen Glühwein zu schlürfen, wo vorher .. nun ja, der Becher wird natürlich abgewaschen - trotzdem habe oder hätte ich da ein komisches Gefühl. Dies aber nur so am Rand.Dass der ganze Vorweihnachtstrubel immer früher beginnt, finde ich den Kindern gegenüber unfair. Mit Vorweihnachtsfreude hat das doch nun wirklich nichts mehr zu tun, wenn im Spätsommer die Lebkuchenherzen neben den Pfirsichen ruh´n.Wäre schon schön, wenn die Menschen sich besinnen könnten, auf das, worum es in der Adventszeit wirklich geht ....