Silvesterkracher - leider nicht lustig.

Ich darf gar nicht daran denken, wie es wieder überall aussehen wird.Tagelang, ach, wochenlang bleibt der Silvester-Müll auf Straßen, Gehwegen, Feldwegen, in Parks usw. liegen - in der Natur noch länger, mit Sicherheit bis zum Sankt Nimmerleinstag.Nicht zu glauben, wie rücksichtslos und krank im Kopf manche Mitbürger sind. Immer mehr von diesem Köppen nutzen die Silvesternacht, um so richtig Randale und fremdes Eigentum kaputt zu machen - und darüber auch noch lachen.Ganz ehrlich - mir fällt zu diesem abartigen Verhalten echt nichts mehr ein.Aber - die Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben, dass sich noch mehr junge Leute zusammentun, und zur Rettung des Klimas und der Umwelt, besonders an Tagen wie diese, auf die Straße geh´n.