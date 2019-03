Bergbauwanderweg Muttental

Zahlreiche kleine Zechen förderten hier einst Kohle in Stollen und ersten Schächten zutage. Viele Relikte aus vergangener Zeit kann man anhand von rekonstruierten und erhaltenen Objekten auf dem Bergbauwanderweg besichtigen, was den Spaziergang besonders interessant macht.Der Wanderweg, der völlig frei gewählt werden kann, führt zur Ruine Hardenstein, am Industriemuseum Zeche Nachtigall, am Gruben- und Feldbahnmuseum auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Theresia.Einen Abstecher zum Schloss Steinhausen habe ich leider noch nicht unternommen .. soll aber noch kommen ....wenn die Temperaturen wieder milder sind und die Natur endlich aus dem Winterschlaf erwacht ist.