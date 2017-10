Schon merkwürdig, dass das Münchner Oktoberfest nur bis zum 3. Oktober andauert .. oder?!

haben die Veranstalter nicht nur ständig reichlich Bier im Fass bzw. Maß, vielmehr haben sie ununterbrochen glorreiche bis gewinnbringende Ideen, wie man den Leuten das Geld aus den Taschen ziehen kann.Tja – und genau deshalb fängt auch ab dem 4ten Oktober das nachhaltige Afterwiesn-Fest an.dass da man(n) genauso Trachten oder anders ausgedrückt Balconetten betrachten kann, wie es auf den Wiesn gang und grabsche ähm gäbe ist, der wird leider nicht auf seine Kosten kommen. Zumindest nicht in der Form.– eigentlich schade, dass die Dirndl ihre Dirndl ablegen, während die Burschen sich von ihren Lederkrachenen nicht trennen wollen beziehungswiese ..weise diese nie und nimma gegen eine Blue-Jeans austauschen würden - der Tradition wegen. Ein echter Bayer würde prinzipiell niemals seine Lederhosen runter lassen, da könnte er noch so Bavaria Blue sein. Dieser Spruch stammt nicht von mir, werter Leser – hinter vorgehaltener Hand genauer gesagt Hosenklappe erzählt man sich so was.Sollen die Bayern feiern wie und was sie wollen. Nach Afterwiesn findet sich hundertpro(mill,-) ein Wiesn-Grund zum Saufen. Im Vor-Feld, quasi täglich, lässt es sich sowieso am besten zuprosten. Na dann mal Prosit - Auf Wiesn 2018!