Wundervoller Planet Erde

Die Erde, der Planet auf dem wir leben .. dürfen, umkreist seit Millionen von Jahren die Sonne und benötigt dafür ein Jahr.Wenn man überlegt, das vor 4,5 Milliarden Jahren die Erde völlig unbewohnbar war – dann mache ich mir so meine Gedanken, wie lange es wohl dauern wird, bis die Erde zu ihrem Ursprung zurückkehrt.In einem Zeitalter, wie bereits oben erwähnt, wir schreiben das Jahr 2022, wo manch Herrscher auf diesem Planeten mit Atom regiert, dauert es bestimmt nicht mehr lange, bis die Erde aus ihre Umlaufbahn gerissen wird und als eine heiße Kugel, umgeben von giftigen Gasen, durchs All schwirrt.Na ja .. will ich den Teufel mal nicht an die Wand malen - so eine kleine Science-Fiction-Vision, das kann ja schon mal vorkomm´ ... zudem fällt mir gerade ein ..was Yoda, der Jedi, wohl gesagt hätte ..Jetzt aber zurück zur Erde, zum irdischen Dasein. Herr Putin .. steige er in ein Raumschiff ein, Geld spielt für ihn ja keine Rolle, lasse einen Ausflug ins All kosten was es wolle.Schaue er sich die Erde aus dem Weltall an und gehe er mit sich ins Gericht – ob er wirklich allmächtiger als der Allmächtige sein kann.