Wie wichtig körperliche Nähe ist

Schade, wo doch gerade das seelische Gleichgewicht so wichtig ist.Also ich kann das nur bestätigen. Nichts ist angenehmer und manchmal auch versöhnlicher, als der Körperkontakt .... und ich liebe es, mich anzulehnen, zu schmusen, knuddeln oder wie auch immer man(n) das nennen mag.Vor allem liebe ich es, zu küssen. Herrlich, wenn sich die Lippen zart berühren – ein Gefühl, das unbeschreiblich ist.Aber wem sage ich das? Bestimmt niemandem, der selbst oft und gerne küsst. Da kann es der Kuss auf der Schulter sein oder auf den Oberarm .. so ein leidenschaftlicher Kuss fühlt sich, egal wo, zärtlich an .. und warm.Stimmt doch, oder?