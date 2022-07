Wer die Natur nicht ehrt ..

Auf einer wunderschönen bunten Blumenwiese angekommen, wurden sie in Empfang genommen, von Menschen die ihnen nahestanden.Ich habe mir da mal so meine Gedanken gemacht und mich gefragt, was es wohl mit der himmlischen Blumenwiese auf sich hat.Also ich, die die Natur über alles liebt und immer wieder erstaunt ist über das, was sie unbeschreiblich Schönes zu bieten hat, würde mich freuen, auf so einer Wiese „anzukommen“.Nun gibt es aber nicht nur Naturliebhaber, sondern aus solche, die die Natur mit Füßen treten, egal in welcher Form, sei es durch Kriegstreiberei, mutwillige Zerstörung, Raubbau, Geldgier – ob diese Unmenschen wohl auch auf so einer wundervollen Blumenwiese ankommen?