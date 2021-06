Weltraumprofessor Heinz Kaminski würde 100 Jahre alt

Seine Radarstation „Kap Kaminski“ kannte ganz Deutschland.Im Jahre 1946 gründete er die Sternwarte als Volkssternwarte der Volkshochschule – alles wissenswerte kann man natürlich auf Wikipedia nachlesen.Da Heinz Kaminski der Cousin meiner Urgroßmutter „Luise Schulz“ war, hätte ich mich persönlich doch sehr darüber gefreut, wäre eine Straße in Bochum nach ihm benannt worden wäre.Also ich finde das schon allerhand, dass die Stadtverwaltung bis dato nicht auf die Idee gekommen ist, an den einstigen Funkamateur, dem es als einem der ersten gelang außerhalb des sowjetischen Territoriums die Signale der Sputnik 1 zu empfangen, zu erinnern und einen Platz oder eine Straße nach ihm zu benennen.Da gibt es einen Tana-Schanzara-Platz, eine Amtmann-Ibing-Straße, eine Ottilie-Schoenewald-Straße, einen Beethovenweg .. und wie sie alle heißen. Aber nicht eine Straße, nicht einmal die kleinste Nebenstraße erinnert an den einstigen „Professor“.Zum „Hundertsten“ wäre ein Straßenschild,, das Mindeste gewesen.